Informations pratiques

Saint-Claude

Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et concert

Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:30:00

fin : 2026-07-10 23:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Animations sportives et concert

vendredi 10 juillet

Programme

-9h30 18h Quartier du Faubourg

Atelier réparation vélos Par le CPIE du Haut-Jura

– dès 17h Parc du Truchet

Les assos se mobilisent !

Les associations se mobilisent avec des initiations, démonstrations et animations pour tous.

Au programme également grands jeux en plein air, animations santé, expositions de la jeunesse sanclaudienne autour du sport et de

la danse, démonstration de fitness sticks par Eterlous Gym et animations proposées par le Haut-Jura Basket Saint-Claude.

– De 17h30 à 19h15 Parc du Truchet

Buvette et restauration des associations Fit’Motiv & Prolé Escrime

Dès 17h initiation au sabre laser

17h30–18h circuit training 7–10 ans

-Palais des Sports

18h15–18h45 step ados/adultes

18h45–19h15 pilates adultes

– de 20h à 00h00 Parc du Truchet

Kiosque musical 2 concerts organisés par D’un jour à l’autre Production .

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr

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English : Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et concert

L’événement Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et concert Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE