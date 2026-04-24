Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et concert Saint-Claude
vendredi 10 juillet 2026 · Saint-Claude
Informations pratiques
Saint-Claude
Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et concert
Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-10 23:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Animations sportives et concert
vendredi 10 juillet
Programme
-9h30 18h Quartier du Faubourg
Atelier réparation vélos Par le CPIE du Haut-Jura
– dès 17h Parc du Truchet
Les assos se mobilisent !
Les associations se mobilisent avec des initiations, démonstrations et animations pour tous.
Au programme également grands jeux en plein air, animations santé, expositions de la jeunesse sanclaudienne autour du sport et de
la danse, démonstration de fitness sticks par Eterlous Gym et animations proposées par le Haut-Jura Basket Saint-Claude.
– De 17h30 à 19h15 Parc du Truchet
Buvette et restauration des associations Fit’Motiv & Prolé Escrime
Dès 17h initiation au sabre laser
17h30–18h circuit training 7–10 ans
-Palais des Sports
18h15–18h45 step ados/adultes
18h45–19h15 pilates adultes
– de 20h à 00h00 Parc du Truchet
Kiosque musical 2 concerts organisés par D’un jour à l’autre Production .
Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr
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English : Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et concert
L’événement Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et concert Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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