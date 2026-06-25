UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festi’Juillet Saint-Claude ateliers participatifs et concert-bal Saint-Claude

Festi’Juillet Saint-Claude ateliers participatifs et concert-bal Saint-Claude samedi 11 juillet 2026.

Ville
39200 Saint-Claude
Département
Jura
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Claude

Festi’Juillet Saint-Claude ateliers participatifs et concert-bal

Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Ateliers participatifs et concert-bal

Samedi 11 juillet dès 14h à la Maison du Peuple à Saint-Claude.

Programme
– De 14h à 18h ateliers participatifs avec HSH CREW
– Dès 21h Concert-Bal Papanosh Tu danses Tu ? Tarifs 10/8/5€   .

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34  educ.sport@mairie-saint-claude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festi’Juillet Saint-Claude ateliers participatifs et concert-bal

L’événement Festi’Juillet Saint-Claude ateliers participatifs et concert-bal Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

À voir aussi à Saint-Claude (Jura)