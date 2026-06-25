Festi’Juillet Saint-Claude ateliers participatifs et concert-bal Saint-Claude
Festi’Juillet Saint-Claude ateliers participatifs et concert-bal Saint-Claude samedi 11 juillet 2026.
Saint-Claude
Festi’Juillet Saint-Claude ateliers participatifs et concert-bal
Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Ateliers participatifs et concert-bal
Samedi 11 juillet dès 14h à la Maison du Peuple à Saint-Claude.
Programme
– De 14h à 18h ateliers participatifs avec HSH CREW
– Dès 21h Concert-Bal Papanosh Tu danses Tu ? Tarifs 10/8/5€ .
Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr
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English : Festi’Juillet Saint-Claude ateliers participatifs et concert-bal
L’événement Festi’Juillet Saint-Claude ateliers participatifs et concert-bal Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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