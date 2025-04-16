Saint-Claude

Festi’Juillet Saint-Claude Fête Nationale

Place de L’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Fête Nationale

Lundi 13 juillet dès 20h

Animations des associations, du centre social grands jeux plein-air, kiosque santé info/intox, quizz, chamboule-tout, deux expositions de la jeunesse sanclaudienne avec le centre social.

Espace Mosaïque des photojournalistes sportifs et des ateliers danse.

Animation musicale et Feu d’artifice tiré à partir de 22h30 sur le Grand Pont (sous réserve de bonnes conditions météorologiques)

Buvette et restauration des associations .

Place de L’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr

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English : Festi’Juillet Saint-Claude Fête Nationale

L’événement Festi’Juillet Saint-Claude Fête Nationale Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE