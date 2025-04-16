Festi’Juillet Saint-Claude Fête Nationale Saint-Claude
Festi’Juillet Saint-Claude Fête Nationale Saint-Claude lundi 13 juillet 2026.
Saint-Claude
Festi’Juillet Saint-Claude Fête Nationale
Place de L’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Fête Nationale
Lundi 13 juillet dès 20h
Animations des associations, du centre social grands jeux plein-air, kiosque santé info/intox, quizz, chamboule-tout, deux expositions de la jeunesse sanclaudienne avec le centre social.
Espace Mosaïque des photojournalistes sportifs et des ateliers danse.
Animation musicale et Feu d’artifice tiré à partir de 22h30 sur le Grand Pont (sous réserve de bonnes conditions météorologiques)
Buvette et restauration des associations .
Place de L’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr
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English : Festi’Juillet Saint-Claude Fête Nationale
L’événement Festi’Juillet Saint-Claude Fête Nationale Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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