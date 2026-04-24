Festi’Juillet Saint-Claude randonnée Jurapics pré saint-sauveur Saint-Claude

Informations pratiques

Saint-Claude

Festi’Juillet Saint-Claude randonnée Jurapics

pré saint-sauveur gymnase Val de Bienne Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Randonnée Jurapics

Dimanche 12 juillet

Accès gratuit à une randonnée de 9km

Inscription sur et départ au gymnase Val de Bienne .

pré saint-sauveur gymnase Val de Bienne Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr

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English : Festi’Juillet Saint-Claude randonnée Jurapics

L’événement Festi’Juillet Saint-Claude randonnée Jurapics Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE