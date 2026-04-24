Festi’Juillet Saint-Claude randonnée Jurapics pré saint-sauveur Saint-Claude
dimanche 12 juillet 2026 · pré saint-sauveur · Saint-Claude
Informations pratiques
Saint-Claude
Festi’Juillet Saint-Claude randonnée Jurapics
pré saint-sauveur gymnase Val de Bienne Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Randonnée Jurapics
Dimanche 12 juillet
Accès gratuit à une randonnée de 9km
Inscription sur et départ au gymnase Val de Bienne .
pré saint-sauveur gymnase Val de Bienne Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr
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English : Festi’Juillet Saint-Claude randonnée Jurapics
L’événement Festi’Juillet Saint-Claude randonnée Jurapics Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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