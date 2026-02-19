Festillésime 41 Ébullitions à Vallée de Ronsard

La Possonnière Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher

Tarif : 1 – 1 – EUR

1

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Ébullitions par la compagnie La Ruée vers l’autre.

Les bulles géantes, véritables hymnes à la nature, s’invitent avec grâce dans les parcs et jardins. Leurs couleurs chatoyantes se fondent harmonieusement avec la flore environnante, offrant un spectacle visuel saisissant. Entre poésie, prouesses techniques et défis, ces bulles éphémères font sourire les enfants et ravivent la flamme de l’émerveillement chez les adultes. 1 .

La Possonnière Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 42 03 lesamisduniclos@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 Ébullitions à Vallée de Ronsard Vallée-de-Ronsard a été mis à jour le 2026-02-19 par Conseil Départemental 41