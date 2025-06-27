Montrichard Val de Cher

Festillésime 41 L’Histoire et les Cancans des lavoirs à Montrichard Val de Cher

Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Dans une pièce de théâtre captivante, Pascal Cabrera incarne le maire des années 1936-1937, offrant un aperçu de la vie économique et sociale de l’époque. Il aborde les commerces, les entreprises, les fêtes et les activités culturelles, tout en faisant référence au curé et aux personnages atypiques de la commune. 5 .

Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 71 66 34 communication@montrichardvaldecher.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 L’Histoire et les Cancans des lavoirs à Montrichard Val de Cher Montrichard Val de Cher a été mis à jour le 2026-04-13 par Conseil Départemental 41