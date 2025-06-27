Montrichard Val de Cher

Visite de Maison de l’Ave Maria à Montrichard

1 rue du Pont Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 11:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Incendiée le 14 septembre 2019, la maison de l’Ave Maria réouvre aujourd’hui ses portes. Avant d’être réinvestie par l’Office de Tourisme, le Pays d’Art et d’Histoire vous propose de redécouvrir cette maison de la fin du XVème siècle classée au titre des Monuments Historiques.

Incendiée le 14 septembre 2019, la maison de l’Ave Maria réouvre aujourd’hui ses portes. Avant d’être réinvestie par l’Office de Tourisme, le Pays d’Art et d’Histoire vous propose de redécouvrir cette maison de la fin du XVème siècle classée au titre des Monuments Historiques. 6 .

1 rue du Pont Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 97 70 08

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English :

Burnt down on September 14, 2019, the Ave Maria house reopens its doors today. Before being reinvested by the Tourist Office, the Pays d’Art et d’Histoire invites you to rediscover this late 15th-century house, listed as a Historic Monument.

L’événement Visite de Maison de l’Ave Maria à Montrichard Montrichard Val de Cher a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT41