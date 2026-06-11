Festinsolite au Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc
Festinsolite au Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc vendredi 3 juillet 2026.
Ancy-le-Franc
Festinsolite au Château d’Ancy-le-Franc
Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Yonne
Tarif : 320 – 320 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-03 18:00:00
Date(s) :
2026-07-03
RC Concept, propose une journée entière organisée en petit comité, avec un grand Chef pour un déjeuner gastronomique, dans un site exceptionnel.
La première se tiendra le vendredi 3 juillet 2026 au Château d’Ancy-le-Franc, avec le Chef MOF Guillaume Royer qui officiera sur les braseros RC Concept.
Réservez vos places dès aujourd’hui, par téléphone 07 56 27 36 63 ou par mail contact@rc-brasero.fr
L’évènement est limité à seulement 30 personnes. .
Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 27 36 63
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English : Festinsolite au Château d’Ancy-le-Franc
L’événement Festinsolite au Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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