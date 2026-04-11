FESTIV’ PRINTEMPS LE BIERGARTEN DE PURPAN Toulouse

Toulouse

FESTIV’ PRINTEMPS

LE BIERGARTEN DE PURPAN 8 Rue Ernest Dufer Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 16:00:00

fin : 2026-05-09 21:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Venez célébrer la 22e édition du salon bien-être et créations dans un agréable lieu arboré de 1200m2.

C’est l’occasion rêvée de découvrir une trentaine d’exposants de la région prêts à partager avec vous leur passion et leur savoir-faire unique. Produits régionaux, décoration, accessoires, bijoux, instruments de musique, fleurs séchées, créations en bois, savons, cosmétiques, plantes et produits ésotériques… vous y trouverez de véritables pépites.

Mais ce n’est pas tout ! Des animations, des ateliers, des espaces de jeux pour enfants, un boulodrome, des jeux de sociétés et une multitude de surprises vous attendent tout au long de la journée ! .

LE BIERGARTEN DE PURPAN 8 Rue Ernest Dufer Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 6 87 22 10 82

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English :

Come and celebrate the 22nd edition of the well-being and creations show in a pleasant 1200m2 wooded setting.

L’événement FESTIV’ PRINTEMPS Toulouse a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE