FESTIV’ PRINTEMPS LE BIERGARTEN DE PURPAN Toulouse
FESTIV’ PRINTEMPS LE BIERGARTEN DE PURPAN Toulouse samedi 9 mai 2026.
Toulouse
FESTIV’ PRINTEMPS
LE BIERGARTEN DE PURPAN 8 Rue Ernest Dufer Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 16:00:00
fin : 2026-05-09 21:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Venez célébrer la 22e édition du salon bien-être et créations dans un agréable lieu arboré de 1200m2.
C’est l’occasion rêvée de découvrir une trentaine d’exposants de la région prêts à partager avec vous leur passion et leur savoir-faire unique. Produits régionaux, décoration, accessoires, bijoux, instruments de musique, fleurs séchées, créations en bois, savons, cosmétiques, plantes et produits ésotériques… vous y trouverez de véritables pépites.
Mais ce n’est pas tout ! Des animations, des ateliers, des espaces de jeux pour enfants, un boulodrome, des jeux de sociétés et une multitude de surprises vous attendent tout au long de la journée ! .
LE BIERGARTEN DE PURPAN 8 Rue Ernest Dufer Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 6 87 22 10 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and celebrate the 22nd edition of the well-being and creations show in a pleasant 1200m2 wooded setting.
L’événement FESTIV’ PRINTEMPS Toulouse a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- ON EST TOUS PORTES SUR LA QUESTION CAFE THEATRE DES 3T Toulouse 11 avril 2026
- J’AI ENVIE DE TOI GRAND THEATRE 3T Toulouse 11 avril 2026
- UN PUTAIN DE CONTE DE FEE GRAND THEATRE 3T Toulouse 11 avril 2026
- LA PETITE SOURIS COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse 11 avril 2026
- A LA RECHERCHE DU BISOU MAGIQUE COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse 11 avril 2026