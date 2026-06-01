Chaumont

Festival à ciel ouvert

Conservatoire de musique et théâtre de Chaumont Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Tout public

Plongez dans un événement festif et convivial dédié à la découverte et au partage. Pendant trois jours, explorez la richesse et la créativité des établissements d’enseignement artistique du département, avec un focus tout particulier sur les musiques actuelles.

Au programme, ateliers de pratique musicale, groupes professionnels du territoire et surtout de la bonne humeur, des rencontres et de la convivialité !

Pour cette 4e édition, le rendez-vous s’annonce immanquable avec la présence des artistes professionnels haut-marnais Mike Haunted et Tournelune, prêts à enflammer la scène ! .

Conservatoire de musique et théâtre de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 50 ecole.musique@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Festival à ciel ouvert Chaumont a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne de Chaumont