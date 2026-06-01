Festival à ciel ouvert Chaumont
Festival à ciel ouvert Chaumont vendredi 26 juin 2026.
Chaumont
Festival à ciel ouvert
Conservatoire de musique et théâtre de Chaumont Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Tout public
Plongez dans un événement festif et convivial dédié à la découverte et au partage. Pendant trois jours, explorez la richesse et la créativité des établissements d’enseignement artistique du département, avec un focus tout particulier sur les musiques actuelles.
Au programme, ateliers de pratique musicale, groupes professionnels du territoire et surtout de la bonne humeur, des rencontres et de la convivialité !
Pour cette 4e édition, le rendez-vous s’annonce immanquable avec la présence des artistes professionnels haut-marnais Mike Haunted et Tournelune, prêts à enflammer la scène ! .
Conservatoire de musique et théâtre de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 50 ecole.musique@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement Festival à ciel ouvert Chaumont a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne de Chaumont
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