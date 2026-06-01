Fête de la musique à Chaumont et à Brottes Chaumont dimanche 21 juin 2026.

Chaumont

Fête de la musique à Chaumont et à Brottes

Place de l’Hôtel de Ville Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Tout public

Une programmation riche et variée, dans plusieurs coins de la ville à partir de 15h. .

Place de l’Hôtel de Ville Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 courrier@ville-chaumont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique à Chaumont et à Brottes Chaumont a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne de Chaumont