Vide-Grenier du Val Varinot Chaumont
Vide-Grenier du Val Varinot Chaumont dimanche 21 juin 2026.
Chaumont
Vide-Grenier du Val Varinot
Aire de jeu du Val Varinot Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Tout public
Venez chiner, vendre et partager un bon moment ! Buvette, restauration et glaces à l’italienne sur place. .
Aire de jeu du Val Varinot Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 88 57 02 14
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English :
L’événement Vide-Grenier du Val Varinot Chaumont a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne de Chaumont
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