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Vide-Grenier du Val Varinot Chaumont

Vide-Grenier du Val Varinot Chaumont

Vide-Grenier du Val Varinot Chaumont dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Aire de jeu du Val Varinot

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Vide-Grenier du Val Varinot

Aire de jeu du Val Varinot Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Tout public
Venez chiner, vendre et partager un bon moment ! Buvette, restauration et glaces à l’italienne sur place.   .

Aire de jeu du Val Varinot Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 88 57 02 14 

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English :

L’événement Vide-Grenier du Val Varinot Chaumont a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne de Chaumont

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