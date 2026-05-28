Festival Aérolive Vernon
Festival Aérolive Vernon vendredi 5 juin 2026.
Vernon
Festival Aérolive
Place Charles de Gaulle Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Le festival itinérant Aérolive 2026 fait sa première escale à Vernonles 5,6 et 7 juin.
Retrouvez, au coeur de la foire de Vernon, des concerts gratuits d’artistes 100 % normands
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CONCERTS GRATUITS .
Place Charles de Gaulle Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Festival Aérolive
L’événement Festival Aérolive Vernon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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