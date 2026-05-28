Vernon

Festival Aérolive

Place Charles de Gaulle Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Le festival itinérant Aérolive 2026 fait sa première escale à Vernonles 5,6 et 7 juin.

Retrouvez, au coeur de la foire de Vernon, des concerts gratuits d’artistes 100 % normands

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CONCERTS GRATUITS .

Place Charles de Gaulle Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Festival Aérolive

L’événement Festival Aérolive Vernon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération