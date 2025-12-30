Festival Alice 2026 En face du 19 boulevard du 8 Mai 1945 Cusset

Cusset

Festival Alice 2026

En face du 19 boulevard du 8 Mai 1945 Chateau de Presles Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 16:00:00

fin : 2026-06-06 00:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

Le Festival Alice organisé par MNA Taylor et la Fondation Tessier de Rauschenberg revient pour une 4ème édition, toujours dans le parc du Château de Presles et toujours gratuit.

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En face du 19 boulevard du 8 Mai 1945 Chateau de Presles Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 41 32 52 contact@alice-festival.com

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English :

The Alice Festival, organized by MNA Taylor and the Fondation Tessier de Rauschenberg, is back for a 4th edition, again in the grounds of the Château de Presles, and always free of charge.

L’événement Festival Alice 2026 Cusset a été mis à jour le 2025-12-30 par Vichy Destinations