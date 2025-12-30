Festival Alice 2026 En face du 19 boulevard du 8 Mai 1945 Cusset
Festival Alice 2026 En face du 19 boulevard du 8 Mai 1945 Cusset vendredi 5 juin 2026.
Cusset
Festival Alice 2026
En face du 19 boulevard du 8 Mai 1945 Chateau de Presles Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 16:00:00
fin : 2026-06-06 00:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06
Le Festival Alice organisé par MNA Taylor et la Fondation Tessier de Rauschenberg revient pour une 4ème édition, toujours dans le parc du Château de Presles et toujours gratuit.
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En face du 19 boulevard du 8 Mai 1945 Chateau de Presles Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 41 32 52 contact@alice-festival.com
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English :
The Alice Festival, organized by MNA Taylor and the Fondation Tessier de Rauschenberg, is back for a 4th edition, again in the grounds of the Château de Presles, and always free of charge.
L’événement Festival Alice 2026 Cusset a été mis à jour le 2025-12-30 par Vichy Destinations
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