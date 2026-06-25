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AGENDA · Muttersholtz

Festival Alsasciences Muttersholtz

samedi 21 novembre 2026 · Muttersholtz

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
4 rue des Tilleuls
Ville
67600 Muttersholtz
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Muttersholtz

Festival Alsasciences

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-21 13:30:00
fin : 2026-11-22 17:30:00

Date(s) :
2026-11-21

Deux jours qui permettront aux petits et grands de rencontrer des scientifiques de l’université de Strasbourg autour d’ateliers ludiques. Avec, en exclusivité, le planétarium mobile
Deux jours qui permettront aux petits, mais aussi aux grands, de rencontrer des scientifiques de l’université de Strasbourg autour d’ateliers ludiques. Avec, en exclusivité, le planétarium mobile. Programmation détaillée à venir. 0  .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 10 13  info@mairie-muttersholtz.fr

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English :

These two days will give people of all ages the chance to meet scientists from the University of Strasbourg through fun workshops. Featuring, as an exclusive, the mobile planetarium

L’événement Festival Alsasciences Muttersholtz a été mis à jour le 2026-08-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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