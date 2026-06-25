Informations pratiques

Muttersholtz

Festival Alsasciences

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 13:30:00

fin : 2026-11-22 17:30:00

Date(s) :

2026-11-21

Deux jours qui permettront aux petits et grands de rencontrer des scientifiques de l’université de Strasbourg autour d’ateliers ludiques. Avec, en exclusivité, le planétarium mobile

Deux jours qui permettront aux petits, mais aussi aux grands, de rencontrer des scientifiques de l’université de Strasbourg autour d’ateliers ludiques. Avec, en exclusivité, le planétarium mobile. Programmation détaillée à venir. 0 .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 10 13 info@mairie-muttersholtz.fr

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English :

These two days will give people of all ages the chance to meet scientists from the University of Strasbourg through fun workshops. Featuring, as an exclusive, the mobile planetarium

L’événement Festival Alsasciences Muttersholtz a été mis à jour le 2026-08-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme