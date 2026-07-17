FESTIVAL ANIMASIA 2026, Parc des Expositions de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

FESTIVAL ANIMASIA 2026 10 et 11 octobre Parc des Expositions de Bordeaux Gironde

Billetterie en ligne – Ouverte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

Voyager au cœur de l’Asie

Le 10 & 11 octobre 2026 – Parc des Expositions de Bordeaux

Événement incontournable dédié aux cultures asiatiques, Animasia revient à Bordeaux les 10 et 11 octobre 2026 pour sa 22e édition. Chaque année, le festival rassemble plus de 30 000 visiteurs venus découvrir la richesse et la diversité de l’Asie à travers ses traditions, sa pop culture, ses arts et ses innovations.

Créé en 2005, Animasia s’est imposé comme l’un des plus grands festivals français consacrés aux cultures asiatiques. Porté par des centaines de bénévoles, d’associations, d’artistes et de partenaires, il propose un voyage unique à travers les nombreux visages de l’Asie, dans un esprit de découverte, de partage et d’ouverture.

Cette année, le festival met particulièrement la Corée du Sud à l’honneur. Animasia a en effet reçu la labellisation officielle de l’Ambassade de la République de Corée en France dans le cadre des célébrations des 140 ans d’amitié entre la France et la Corée. Une reconnaissance qui vient saluer plus de vingt ans d’engagement du festival en faveur de la diffusion des cultures asiatiques et les liens privilégiés qu’il entretient avec la culture coréenne depuis de nombreuses années.

Au programme de ce week-end festif : démonstrations d’arts martiaux, concerts, spectacles, conférences, expositions, concours cosplay, jeux vidéo, animations traditionnelles et contemporaines, rencontres avec des invités, sans oublier un vaste village réunissant plus de 230 exposants. Entre patrimoine, création contemporaine et divertissement, Animasia invite petits et grands à explorer toute la richesse de l’Asie au cœur de Bordeaux.

Parc des Expositions de Bordeaux Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.animasia.org/billetterie/ »}]

Événement incontournable dédié aux cultures asiatiques, Animasia célèbre sa 22e édition. Chaque année, plus de 30 000 visiteurs s’y retrouvent pour voyager au cœur de l’Asie

Agence Lenno