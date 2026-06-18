Festival Arelate Le Triclinium Place de la République Arles
Festival Arelate Le Triclinium Place de la République Arles mardi 18 août 2026.
Arles
Festival Arelate Le Triclinium
Du mardi 18 au vendredi 21 août 2026. Place de la République Ancienne poste Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-18
Découverte d’une luxueuse salle à manger romaine reconstituée.
Visites libres pour tous en continu.
Visites à huis clos sur inscription: Dans ce triclinium , vous pourrez vivre une expérience immersive lors d’une collation partagée, où l’on verra que les mets servis ne sont pour certains pas si loin de nos recettes provençales ! .
Place de la République Ancienne poste Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 47 11 contact@association-arelate.fr
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English :
Discovery of a reconstructed luxurious Roman dining room.
Self-guided tours are available to everyone at all times.
L’événement Festival Arelate Le Triclinium Arles a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Arles
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