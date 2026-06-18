Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Arelate Le Triclinium Place de la République Arles

Festival Arelate Le Triclinium Place de la République Arles mardi 18 août 2026.

Lieu : Place de la République

Adresse : Ancienne poste

Ville : 13200 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mardi 18 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Tarif :

Arles

Festival Arelate Le Triclinium

Du mardi 18 au vendredi 21 août 2026. Place de la République Ancienne poste Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-18

Découverte d’une luxueuse salle à manger romaine reconstituée.
Visites libres pour tous en continu.
Visites à huis clos sur inscription: Dans ce triclinium , vous pourrez vivre une expérience immersive lors d’une collation partagée, où l’on verra que les mets servis ne sont pour certains pas si loin de nos recettes provençales !   .

Place de la République Ancienne poste Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 47 11  contact@association-arelate.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovery of a reconstructed luxurious Roman dining room.
Self-guided tours are available to everyone at all times.

L’événement Festival Arelate Le Triclinium Arles a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Arles

À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)