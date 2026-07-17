Festival « Arrêt Danse », Chapelle Saint-Joseph, Rodez

Informations pratiques

Festival « Arrêt Danse » Samedi 19 septembre, 17h30 Chapelle Saint-Joseph Aveyron

Tarifs en pré-vente : 1 spectacle =12€ / Tarif réduit : 8€. 3 spectacles = 24€ / Tarif réduit : 16€. Tarifs sur place 15€/spectacle / Tarif réduit : 7€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Festival Arrêt Danse investit la chapelle Saint-Joseph de Rodez, ancien édifice religieux aujourd’hui consacré à la création artistique contemporaine. Cette reconversion exemplaire fait dialoguer l’histoire du lieu avec les expressions artistiques d’aujourd’hui.

Le festival propose une programmation mêlant trois spectacles de danse contemporaine, des performances, des expositions, des projections, des ateliers et des rencontres. Les artistes invitent le public à porter un regard renouvelé sur ce lieu chargé d’histoire, où le mouvement révèle une nouvelle manière d’habiter le patrimoine.

Le patrimoine se découvre également hors les murs grâce à une déambulation chorégraphique au cœur du centre historique de Rodez. Au départ de la place de l’Olmet, où se trouve la remarquable Maison d’Armagnac, le parcours entraîne les spectateurs à travers plusieurs lieux emblématiques de la ville

Cette promenade artistique transforme l’espace public en scène vivante et fait dialoguer patrimoine architectural, paysage urbain et création chorégraphique.

Accessible à tous les publics, le Festival Arrêt Danse invite chacun à découvrir le patrimoine autrement, par le corps, le mouvement et l’émotion. Une manière sensible de célébrer un patrimoine vivant, en perpétuelle réinvention.

Programme détaillé et billetterie : https://billetterie.festik.net/arret-danse/

Chapelle Saint-Joseph 4 Rue Sarrus, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/arret-danse/?fbclid=IwY2xjawS8gw9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFUbmJSUTJsYWdZam43M2Jvc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHsoPoIqa6ETnTBlMABL5ISqoCfpk56wHnB-QeLm3vbbD-wCIW4UUlEqMXob2_aem_gh7Y39nfXAxTNJhE_-b_yA »}] [{« link »: « https://billetterie.festik.net/arret-danse/ »}]

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