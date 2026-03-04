Festival Arsmondo : Lecture et concert, Kléber Éphémère, Strasbourg

Festival Arsmondo : Lecture et concert Jeudi 12 mars, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T18:00:00+01:00 – 2026-03-12T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T18:00:00+01:00 – 2026-03-12T19:00:00+01:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Lecture/Concert organisée dans le cadre du Festival Arsmondo en partenariat avec l’Opéra national du Rhin

Grande romancière haïtienne, Yanick Lahens signe avec Passagères de nuit un triomphe de la rentrée littéraire, couronné du Grand Prix de l’Académie française. Dans ce roman des origines, elle célèbre deux lointaines grand-mères : Élizabeth, qui fuit La Nouvelle-Orléans pour Haïti et reconquiert sa liberté, et Régina, dont le parcours dessine un bouleversant récit d’apprentissage. Pour ouvrir le festival, la comédienne haïtienne Nathania Périclès donnera voix à ces héroïnes, accompagnée par le flûtiste Richkard Milfort. Un hommage à des femmes qui opposent à la violence du monde une éclatante vaillance.

Venez découvrir en lecture musicale Passagères de Nuit de Yanick Lahens publié aux éditions Sabine Wespieser Éditeur.

Retrouvez toute la programmation du festival Arsmondo ici.

Photographie : © Philippe Matsas

