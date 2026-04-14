Atelier créatif : Réalisation de marque-pages à l’aquarelle, Kléber Éphémère, Strasbourg

Atelier créatif : Réalisation de marque-pages à l’aquarelle Samedi 18 avril, 11h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Vous en avez marre de faire des activités créatives seul·es chez vous ? La librairie Kléber lance des ateliers créatifs pour adultes.

Avis aux amateurs d’aquarelle et d’activités créatives ! Débutants ou experts, venez partager un moment convivial autour d’un atelier de création de marque-pages à l’aquarelle avec d’autres créatifs passionnés.

Le matériel et les viennoiseries sont fournies, il ne manque que vous.

Pour toute question, n’hésitez pas à écrire à communication@librairie-kleber.fr

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-atelier-creatif-realisation-de-marque-pages-a-laquarelle-1986341359477 »}] [{« link »: « mailto:communication@librairie-kleber.fr »}]

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