Informations pratiques

Sancerre

[Festival AR(T]CHIPEL]: Parc du Château de Sancerre Exposition de Vincent Barré

Esplanade Porte César Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-15 10:30:00

fin : 2026-11-22 12:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Au château de Sancerre, site classé d’exception, perché au sommet du village, Vincent Barré présente ses sculptures dans le parc.

Vincent Barré expose dans les jardins des Hauts de Sancerre un ensemble de sculptures monumentales en fonte d’aluminium réalisées à partir de modèles en polystyrène découpés au fil chaud Colonne, Noyau, Triple coques, Couchées…

Comme des fragments archéologiques, elles ont un caractère archaïque et ne racontent rien, mais elles portent la trace de la fabrication, les stries, repentirs, collages et témoignent du travail de la main.

Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

L’entrée se fait par l’esplanade Porte César

Dernier accès à 17h .

Esplanade Porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 59 57 04 44 contact@hautsdesancerre.com

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English :

At the Château de Sancerre, a designated site of exceptional historical and cultural significance perched atop the village, Vincent Barré is exhibiting his sculptures in the park.

L’événement [Festival AR(T]CHIPEL]: Parc du Château de Sancerre Exposition de Vincent Barré Sancerre a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Grand Sancerrois