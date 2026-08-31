[Festival AR(T]CHIPEL]: Parc du Château de Sancerre Exposition de Vincent Barré Sancerre
jeudi 15 octobre 2026 · Sancerre
Informations pratiques
Sancerre
[Festival AR(T]CHIPEL]: Parc du Château de Sancerre Exposition de Vincent Barré
Esplanade Porte César Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-15 10:30:00
fin : 2026-11-22 12:00:00
Date(s) :
2026-10-15
Au château de Sancerre, site classé d’exception, perché au sommet du village, Vincent Barré présente ses sculptures dans le parc.
Vincent Barré expose dans les jardins des Hauts de Sancerre un ensemble de sculptures monumentales en fonte d’aluminium réalisées à partir de modèles en polystyrène découpés au fil chaud Colonne, Noyau, Triple coques, Couchées…
Comme des fragments archéologiques, elles ont un caractère archaïque et ne racontent rien, mais elles portent la trace de la fabrication, les stries, repentirs, collages et témoignent du travail de la main.
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite
L’entrée se fait par l’esplanade Porte César
Dernier accès à 17h .
Esplanade Porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 59 57 04 44 contact@hautsdesancerre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Château de Sancerre, a designated site of exceptional historical and cultural significance perched atop the village, Vincent Barré is exhibiting his sculptures in the park.
L’événement [Festival AR(T]CHIPEL]: Parc du Château de Sancerre Exposition de Vincent Barré Sancerre a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
À voir aussi à Sancerre (Cher)
- [Théâtre] Le nectar des dieux Sancerre 18 septembre 2026
- Visite éclairée Gourmande Déguster Sancerre à la lampe torche Sancerre 18 septembre 2026
- [JEP] Ouverture du Temple Protestant Sancerre Sancerre 19 septembre 2026
- Parcours d’énigmes dans Sancerre, Centre historique de Sancerre, Sancerre 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition de Josef Ofer, Ether Galerie, Sancerre 19 septembre 2026