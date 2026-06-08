FESTIVAL AU COIN DE LA VIGNE Bédarieux

Bédarieux

FESTIVAL AU COIN DE LA VIGNE

Avenue des justes parmi la nation Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Vendredi 17 juillet

18h30 à 1h | Spectacle de danse de la Cie Contraste En ce lieu

Initiation au Balèti avec l’association Trad’Orb

Concerts La Rif et Nos Men Dawam Le Mange Bal Badaué

Samedi 18 juillet

18h30 à 1h | Spectacle théâtre d’objets de la Cie Les petites choses Le son des cailloux

Concerts Une Touche d’Optimisme Onda Ya World Miss Airie Manoütch Skandal

Un festival pluridisciplinaire à destination des grands et des moins grands !

Spectacle tout public en début de soirée, espaces jeux, espaces repas, buvette, stand paillettes et prévention.

Vendredi 17 juillet

18h30 à 1h | Spectacle de danse de la Compagnie Contraste En ce lieu

Initiation au Balèti avec l’association Trad’Orb

Concerts La Rif et Nos Men (rap, pop, rock) Dawam (world, afro, rock)

Le Mange Bal (Bal trad électronique)

Interscène Badauê (Samba Reggae)

Animations avec jeux en bois, stand pailettes et stand des partenaires

Espace extérieur de la Tuilerie

Samedi 18 juillet

18h30 à 1h | Spectacle théâtre d’objets de la Compagnie Les petites choses Le son des cailloux

Concerts Une Touche d’Optimisme (chanson française) Onda Ya (Cumbia,

World music) Miss Airie (electro, house, techno)

Interscène Manoütch Skandal (karaoké jazz manouche)

Animations avec jeux en bois, stand paillettes et stand des partenaires

Espace extérieur de la Tuilerie .

Avenue des justes parmi la nation Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59

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English :

Friday, July 17th

6:30 pm to 1 am | Dance performance by Cie Contraste En ce lieu (In this place)

Balèti initiation with the Trad?Orb association

Concerts: La Rif et Nos Men Dawam Le Mange Bal Badaué

Saturday, July 18th

6:30 pm to 1 am | Object theater show by Cie Les petites choses Le son des cailloux (The sound of pebbles)

Concerts: Une Touche d’Optimisme Onda Ya World Miss Airie Manoütch Skandal

L’événement FESTIVAL AU COIN DE LA VIGNE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB