Festival au Village L’Elephant Brass Machine Concert Fanfare afro jazz Brioux-sur-Boutonne
Festival au Village L’Elephant Brass Machine Concert Fanfare afro jazz Brioux-sur-Boutonne vendredi 3 juillet 2026.
Brioux-sur-Boutonne
Festival au Village L’Elephant Brass Machine Concert Fanfare afro jazz
Place du Champ de Foire Brioux-sur-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03 21:30:00
Date(s) :
2026-07-03
L’Elephant Brass Machine danse sur un fil cousu d’Afrique et de jazz. La Petite grande fanfare joue en toute liberté et indépendance une musique en noir et blanc composée de titres originaux et de standards revisités pour la rue (Thelonious Monk, Richard Galliano, Duke Ellington, John Coltrane, traditionnel Yoruba…). Elle Rrrroule et mord le plancher de grooves à danser et à se réinventer. L’Elephant Brass Machine amènera son public à s’exprimer sur le “dancefloor” ; tout le monde pourra participer à son rythme et suivre une chorégraphie spontanée, guidée par un danseur Sénégalais en grand maître de cérémonie, la tête dans les étoiles et les pieds bien accrochés.
Tout public. .
Place du Champ de Foire Brioux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 31 96 reservations@scenesnomades.fr
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English : Festival au Village L’Elephant Brass Machine Concert Fanfare afro jazz
L’événement Festival au Village L’Elephant Brass Machine Concert Fanfare afro jazz Brioux-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Pays Mellois
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