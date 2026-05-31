MONDES PARALLELES – Randonnée littéraire, Logis de Vezançais, Brioux sur Boutonne, Brioux-sur-Boutonne
MONDES PARALLELES – Randonnée littéraire, Logis de Vezançais, Brioux sur Boutonne, Brioux-sur-Boutonne mardi 7 juillet 2026.
MONDES PARALLELES – Randonnée littéraire 7 et 9 juillet Logis de Vezançais, Brioux sur Boutonne Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T15:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00
Mondes parallèles est une invitation à explorer les formes visibles d’un environnement que nous croyons connaître. Une manière d’interroger nos relations que nous entretenons, nous les humains et la nature afin d’entrevoir comment ces deux entités dialoguent ensemble et s’influencent mutuellement. Cette randonné littéraire a été écrite et mise en espace spécialement pour cette édition du Festival au Village de Brioux sur Boutonne, mise en espace et adaptation littéraire : Betty Heurtebise et Stéphanie Cassignard.
Logis de Vezançais, Brioux sur Boutonne Brioux sur Boutonne Brioux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Cie La Petite Fabrique randonnée littéraire
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