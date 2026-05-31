Tobie Lolness – La vie suspendue – Lecture Musicale, Cour Chanteclerc, Brioux sur Boutonne, Brioux-sur-Boutonne

Tobie Lolness – La vie suspendue – Lecture Musicale Dimanche 5 juillet, 14h00, 17h00 Cour Chanteclerc, Brioux sur Boutonne Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T14:45:00+02:00

Fin : 2026-07-05T17:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:45:00+02:00

Tobie Lolness ne mesure pas plus d’un millimètre et demi. Son peuple habite le grand chêne depuis la nuit des temps. Parce que son père a refusé de livrer le secret d’une invention révolutionnaire, sa famille a été exilée, emprisonnée. Seul Tobie a pu s’échapper…

Betty Heurtebise propose une adaptation sensible et originale dans laquelle un acteur-récitant donne voix à l’univers de Tobie, accompagné par un musicien-clarinettiste. Une invitation à écouter autrement, à plonger dans l’imaginaire, et à renouer avec la nature à travers une aventure palpitante.

Ici et dans le cadre de la carte blanche pour le festival au village, vous pourrez découvrir deux sessions de cette lecture musicale.

Cour Chanteclerc, Brioux sur Boutonne Brioux sur Boutonne Brioux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Cie La Petite Fabrique musique lecture

Didier Darrigrand