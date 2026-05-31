LE MONDE EST ROND LECTURE MUSICALE, Jardin de la Fuie, Brioux sur Boutonne, Brioux-sur-Boutonne

LE MONDE EST ROND LECTURE MUSICALE 8 et 11 juillet Jardin de la Fuie, Brioux sur Boutonne Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T15:45:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-11T17:30:00+02:00 – 2026-07-11T18:15:00+02:00

Le monde est rond de Gertrude Stein est un conte initiatiqueet métaphysique qui pose sans cesse la question de l’identité. Il raconte le monde à travers les yeux d’une petite fille nommée Rose. C’est un poème philosophique, moderne dans sa forme et par les questions qu’il soulève. Rose chante et pleure quand elle chante, elle songe et Réfléchit. Elle entreprend de gravir la montagne seule avec sa chaise bleue pour aller s’assoir là haut. Dans cette ascension solitaire (et nocturne) Rose est en perpétuel mouvement, son attention oscille entre son monde intérieur et ce qui lʼentoure, elle explore alors ses mystères et ceux du monde. Cette adaptation spécialement crée pour le festival au village à Brioux sur Boutonne est portée par Stéphanie Cassignard, artiste complice de la compagnie depuis toujours, à la récitation et Johann Loiseau à la composition musicale.

Jardin de la Fuie, Brioux sur Boutonne Brioux sur Boutonne Brioux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

CIE LA PETITE FABRIQUE lecture musicale