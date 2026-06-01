Festival au Village Terre Marionnette Kamishibaï Brioux-sur-Boutonne
Festival au Village Terre Marionnette Kamishibaï Brioux-sur-Boutonne mardi 7 juillet 2026.
Brioux-sur-Boutonne
Festival au Village Terre Marionnette Kamishibaï
Cour Chanteclerc Brioux-sur-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-07-09 17:40:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09
Terre ! raconte l’histoire d’une bande de manchots qui se retrouvent soudainement à errer sur l’océan, accrochés à leur bloc de glace qui n’a rien trouvé de mieux que de se détacher du continent blanc. Voilà qui est contrariant ! Mais comme ils aiment à se répéter “ il n’y a pas de problème sans solution”, il est donc évident qu’ils vont bientôt pouvoir poser pattes sur une nouvelle terre accueillante. Après tout, ça ne manque pas… Seulement voilà… à chaque fois ça ne va pas. Enfin bref… ils dérivent sur leur glaçon, petit, petit. Et puis un jour “Terre !” avec… personne dessus ! Ils peuvent enfin débarquer et s’installer. Jusqu’au moment où…
Tout public à partir de 3 ans. .
Cour Chanteclerc Brioux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 31 96 reservations@scenesnomades.fr
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English : Festival au Village Terre Marionnette Kamishibaï
L’événement Festival au Village Terre Marionnette Kamishibaï Brioux-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Pays Mellois
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