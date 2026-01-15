Festival Autrement Classique Briare

Festival Autrement Classique

Du 18 au 23 juillet, le festival itinérant Autrement Classique fait vibrer le territoire avec une série de concerts dans plusieurs communes. Musiciens professionnels, chœur, jeunes talents et surprises artistiques composent une aventure musicale accessible et conviviale.

Du 18 au 23 juillet, le festival intercommunal itinérant Autrement Classique revient pour une nouvelle édition placée sous le signe du partage et de la découverte musicale. Sous la direction artistique de Patrick Langot et Jean Manifacier, plusieurs concerts seront proposés dans différentes communes du territoire, réunissant des artistes reconnus et de jeunes talents. Parmi les musiciens invités Sophie Marilley (mezzo-soprano), Fabienne Lubrano (flûte), Catherine Arnoux (violon), Caroline Donin (alto), Patrick Langot (violoncelle), Pénélope Pontcheval (contrebasse), Florent Latuga et Romain David (piano). Le Chœur EvoE, dirigé par Pascal Mayer, Andréï Turbinsky et les élèves de l’école de piano, ainsi que Jean Manifacier en tant que comédien, participeront également à cette aventure. .

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 71 96 77 52 contact@autrementclassique.com

English:

Get your bikes in gear: a rich and varied program awaits you for this new edition of the Autrement classique festival, from July 23 to 27. Fifteen concerts on the road with the Orchestre Les forces majeures de Genève conducted by Raphaël Merlin.

