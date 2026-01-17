Festival Avant le soir Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Festival Avant le soir

Du 06/07 au 28/08/2026.

Les dates et horaires détaillés sont disponibles sur le site internet de la mairie des 1er et 7e arrondissements mairie1-7.marseille.fr. Dans les parcs et jardins des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-06

Fin de journée, retour de plage ou pause après le travail venez profiter de la magie du spectacle en plein air pour 30 dates dans vos jardins préférés.

La mairie des 1er et 7e arrondissements de Marseille organise, pour la 6ᵉ édition, le festival Avant le soir .



Au programme 30 dates de théâtre, de musique (classique, baroque, instrumentale) et de danse, à découvrir en toute convivialité en fin de journée, que ce soit en rentrant de la plage ou pour se détendre après le travail.



Ces spectacles vivants, proposés par des artistes locaux, sont donnés en plein air dans les parcs et équipements municipaux du secteur.



Depuis 2020, le festival a réuni des milliers de spectateurs fidèles, tant parmi les habitants que parmi les touristes.



Ces formats courts, d’une durée comprise entre 1 h et 1 h 30, constituent un moment de pause et de partage de plus en plus apprécié. Ils témoignent de la vitalité de la scène artistique marseillaise et de la beauté de nos espaces végétalisés.



Les lieux



Jardin Benedetti 12, rue Félix Frégier (7ᵉ)

Jardin Bertie-Albrecht Abbaye Saint-Victor (7ᵉ)

Jardin Saint-Nicolas boulevard de la Corderie (7ᵉ)

Jardin Labadié place Labadié (1er)

Jardin des Vestiges, Musée d’Histoire de Marseille 2, rue Henri-Barbusse (1er) .

Dans les parcs et jardins des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

At the end of the day, on your way back from the beach, or during a break after work: come enjoy the magic of an outdoor show on 30 dates in your favorite gardens.

L’événement Festival Avant le soir Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille