Pontaumur

Festival Bach en Combrailles Concert de clôture | Les Epopées · Stéphane Fuget

Église Pontaumur Puy-de-Dôme

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif réduit

En fonction de l’emplacement et du nombre de concerts.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Familier de l’œuvre de Lully, Stéphane Fuget referma le festival dans cette exubérance versaillaise qui servit de modèle aux quatre ouvertures-suites pour orchestre de Bach, dont il conclura l’intégrale répartie sur l’ensemble de la semaine.

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Église Pontaumur 63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 91 10 reservations@bachencombrailles.com

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English :

Familiar with Lully?s work, Stéphane Fuget closed the festival with the Versailles exuberance that served as a model for Bach?s four overture-suites for orchestra, the complete works of which he will conclude throughout the week.

L’événement Festival Bach en Combrailles Concert de clôture | Les Epopées · Stéphane Fuget Pontaumur a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Combrailles