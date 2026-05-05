Festival Bach en Combrailles Concert de clôture | Les Epopées · Stéphane Fuget Pontaumur
Festival Bach en Combrailles Concert de clôture | Les Epopées · Stéphane Fuget Pontaumur samedi 8 août 2026.
Pontaumur
Festival Bach en Combrailles Concert de clôture | Les Epopées · Stéphane Fuget
Église Pontaumur Puy-de-Dôme
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Tarif réduit
En fonction de l’emplacement et du nombre de concerts.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Familier de l’œuvre de Lully, Stéphane Fuget referma le festival dans cette exubérance versaillaise qui servit de modèle aux quatre ouvertures-suites pour orchestre de Bach, dont il conclura l’intégrale répartie sur l’ensemble de la semaine.
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Église Pontaumur 63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 91 10 reservations@bachencombrailles.com
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English :
Familiar with Lully?s work, Stéphane Fuget closed the festival with the Versailles exuberance that served as a model for Bach?s four overture-suites for orchestra, the complete works of which he will conclude throughout the week.
L’événement Festival Bach en Combrailles Concert de clôture | Les Epopées · Stéphane Fuget Pontaumur a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Combrailles
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