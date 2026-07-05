Festival Bach festival de musique classique Toul Place Charles de Gaulle Toul

Informations pratiques

Toul

Festival Bach festival de musique classique Toul

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-19

Chaque été, la ville de Toul résonne au son du Festival Bach, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique classique. Depuis sa création en 2010, cet événement met à l’honneur l’héritage du grand compositeur tout en offrant une scène inspirante aux talents d’aujourd’hui.

Sous la direction de Pascal Vigneron, la programmation marie avec élégance concerts d’artistes renommés et prestations de jeunes musiciens prometteurs. Le public est invité à vivre des moments d’émotion et de virtuosité dans des cadres d’exception la cathédrale Saint-Étienne et la collégiale Saint-Gengoult, véritables écrins du patrimoine toulois.

Entre patrimoine, passion et excellence musicale, le Festival Bach de Toul s’impose comme un rendez-vous culturel majeur et une belle invitation à découvrir la ville autrement, au rythme des grandes œuvres classiques.

Un événement incontournable pour les amoureux de musique classique et les curieux désireux de vivre un moment d’émotion au cœur du patrimoine lorrain.

Tout le programme sur le site de la Ville de ToulTout public

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Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Every summer, the town of Toul resounds to the sound of the Bach Festival, a not-to-be-missed event for classical music lovers. Since its creation in 2010, this event has honored the legacy of the great composer, while providing an inspiring stage for today?s talents.

Under the direction of Pascal Vigneron, the program elegantly blends concerts by renowned artists with performances by promising young musicians. Audiences are invited to experience moments of emotion and virtuosity in exceptional settings: the cathedral of Saint-Étienne and the collegiate church of Saint-Gengoult, veritable jewels in the crown of Toulon?s heritage.

A blend of heritage, passion and musical excellence, the Toul Bach Festival is a major cultural event and an invitation to discover the city in a new way, to the rhythm of the great classical works.

An unmissable event for lovers of classical music and those curious to experience a moment of emotion at the heart of Lorraine?s heritage.

The full program on the City of Toul website

L’événement Festival Bach festival de musique classique Toul Toul a été mis à jour le 2026-07-04 par MT TERRES TOULOISES