Festival Baisers Iodés La Nouvelle Vague Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

Festival Baisers Iodés

La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-25

Baisers iodés est un échantillon de pop francophone, un régal de découvertes et de convictions, un week-end entre l’été et l’automne,

le soleil et la nuit, les certitudes et les doutes.

Imaginé pour danser, rêver, s’émerveiller, écouter, sourire, se rencontrer, Baisers Volés c’est deux soirées à La Nouvelle Vague de Saint-Malo, avec des concerts en alternance dans le Club et dans la Grande Salle, pour varier les ambiances sans ménager de pauses !

Savamment élaboré par les oreilles attentives de la Nouvelle Vague.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Malo et dans les Bureaux d’Information Touristique de Cancale, Combourg et Dol-de-Bretagne (hors frais de réservation). .

La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 19 00 20

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English :

L’événement Festival Baisers Iodés Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-23 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel