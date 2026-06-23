Festival Baisers Iodés La Nouvelle Vague Saint-Malo
vendredi 25 septembre 2026 · La Nouvelle Vague · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
Festival Baisers Iodés
La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-25
Baisers iodés est un échantillon de pop francophone, un régal de découvertes et de convictions, un week-end entre l’été et l’automne,
le soleil et la nuit, les certitudes et les doutes.
Imaginé pour danser, rêver, s’émerveiller, écouter, sourire, se rencontrer, Baisers Volés c’est deux soirées à La Nouvelle Vague de Saint-Malo, avec des concerts en alternance dans le Club et dans la Grande Salle, pour varier les ambiances sans ménager de pauses !
Savamment élaboré par les oreilles attentives de la Nouvelle Vague.
Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Malo et dans les Bureaux d’Information Touristique de Cancale, Combourg et Dol-de-Bretagne (hors frais de réservation). .
La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 19 00 20
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English :
L’événement Festival Baisers Iodés Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-23 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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