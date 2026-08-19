Festival Bêtes et Sorcières à Malbrouck Les Temps Forts Rue du Château Manderen-Ritzing
vendredi 30 octobre 2026 · Rue du Château · Manderen-Ritzing
Informations pratiques
Manderen-Ritzing
Festival Bêtes et Sorcières à Malbrouck Les Temps Forts
Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-30 17:00:00
fin : 2026-10-31 23:59:00
Date(s) :
2026-10-30
Pour conclure deux semaines de Festival Bêtes et Sorcières, le Château de Malbrouck vous convie à finir octobre en beauté avec deux soirées terrifiantes à destination des plus jeune! Au programme: spectacles terrifiants, suivi d’un bal des petits monstres.Tout public
5 .
Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 3 87 35 03 87 malbrouck@moselle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To round off two weeks of the Bêtes et Sorcières Festival, Château de Malbrouck invites you to end October on a high note with two terrifying evenings for youngsters! On the program: terrifying shows, followed by a ball for little monsters.
L’événement Festival Bêtes et Sorcières à Malbrouck Les Temps Forts Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2026-08-19 par TROIS FRONTIERES TOURISME
À voir aussi à Manderen-Ritzing (Moselle)
- Journées européennes du patrimoine à Malbrouck Rue du Château Manderen-Ritzing 19 septembre 2026
- Visite guidée du château de Malbrouck, Ruines du château de Mensberg, dit aussi château de Malbrouck, Manderen-Ritzing 19 septembre 2026
- Festival Bêtes et Sorcières à Malbrouck Rue du Château Manderen-Ritzing 17 octobre 2026