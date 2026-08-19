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AGENDA · Manderen-Ritzing

Festival Bêtes et Sorcières à Malbrouck Les Temps Forts Rue du Château Manderen-Ritzing

vendredi 30 octobre 2026 · Rue du Château · Manderen-Ritzing

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue du Château
Adresse
Château de Malbrouck
Ville
57480 Manderen-Ritzing
Département
Moselle
Tarif
5 Tarif enfant

Manderen-Ritzing

Festival Bêtes et Sorcières à Malbrouck Les Temps Forts

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-30 17:00:00
fin : 2026-10-31 23:59:00

Date(s) :
2026-10-30

Pour conclure deux semaines de Festival Bêtes et Sorcières, le Château de Malbrouck vous convie à finir octobre en beauté avec deux soirées terrifiantes à destination des plus jeune! Au programme: spectacles terrifiants, suivi d’un bal des petits monstres.Tout public
5  .

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 3 87 35 03 87  malbrouck@moselle.fr

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English :

To round off two weeks of the Bêtes et Sorcières Festival, Château de Malbrouck invites you to end October on a high note with two terrifying evenings for youngsters! On the program: terrifying shows, followed by a ball for little monsters.

L’événement Festival Bêtes et Sorcières à Malbrouck Les Temps Forts Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2026-08-19 par TROIS FRONTIERES TOURISME

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