Un été à Malbrouck Journée voltige Rue du Château Manderen-Ritzing dimanche 23 août 2026.

Manderen-Ritzing

Un été à Malbrouck Journée voltige

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Au Château de Malbrouck, l’été se vit au fil de journées thématiques festives et culturelles!

Pour la dernière de la saison, vous pourrez assister à 11h et 16 à un spectacle de voltige équestre donné par la Compagnie Caballeria, une troupe de spectacle équestre passionnée et dédiée à offrir des représentations uniques. Chaque spectacle, avec des mises en scène mêlant voltige, dressage, combats et comédie, est un moment d’émotion où chevaux et cavaliers s’unissent pour captiver le public et créer des instants inoubliables.

À 14h et 16h auront également lieu des ateliers d’initiation aux arts du cirque par Cirkéole, école de cirque de référence implantée à Montigny-les-Metz.Tout public

5 .

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 3 87 35 03 87 malbrouck@moselle.fr

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English :

At Château de Malbrouck, summer is all about festive and cultural theme days!

For the last show of the season, at 11am and 4pm, you can attend an equestrian acrobatics show given by the Compagnie Caballeria, a passionate equestrian show troupe dedicated to offering unique performances. Each show, with its mix of acrobatics, dressage, combat and comedy, is a moment of emotion where horses and riders unite to captivate the audience and create unforgettable moments.

At 2 p.m. and 4 p.m., there will also be introductory circus arts workshops run by Cirkéole, a leading circus school based in Montigny-les-Metz.

L’événement Un été à Malbrouck Journée voltige Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME