Festival Bêtes et Sorcières à Malbrouck Rue du Château Manderen-Ritzing
Festival Bêtes et Sorcières à Malbrouck Rue du Château Manderen-Ritzing samedi 17 octobre 2026.
Manderen-Ritzing
Festival Bêtes et Sorcières à Malbrouck
Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-29 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Dans un Château paré aux couleurs de l’automne et d’halloween, oserez-vous entrer et affronter les légendes qui hantent encore ses tours et ses couloirs?
Laissez-vous surprendre lors d’une déambulation terrifiante dans un Château hanté et métamorphosé pour faire frissonner petits et grands!Tout public
5 .
Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 3 87 35 03 87 malbrouck@moselle.fr
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English :
In a Château decked out in the colors of autumn and Halloween, will you dare to enter and confront the legends that still haunt its towers and corridors?
Let us surprise you with a terrifying stroll through a haunted and transformed Château that will thrill young and old alike!
L’événement Festival Bêtes et Sorcières à Malbrouck Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2026-05-19 par TROIS FRONTIERES TOURISME
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