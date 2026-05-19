Festival Bêtes et Sorcières à Malbrouck Rue du Château Manderen-Ritzing

Manderen-Ritzing

Festival Bêtes et Sorcières à Malbrouck

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-29 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Dans un Château paré aux couleurs de l’automne et d’halloween, oserez-vous entrer et affronter les légendes qui hantent encore ses tours et ses couloirs?

Laissez-vous surprendre lors d’une déambulation terrifiante dans un Château hanté et métamorphosé pour faire frissonner petits et grands!Tout public

5 .

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 3 87 35 03 87 malbrouck@moselle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In a Château decked out in the colors of autumn and Halloween, will you dare to enter and confront the legends that still haunt its towers and corridors?

Let us surprise you with a terrifying stroll through a haunted and transformed Château that will thrill young and old alike!

L’événement Festival Bêtes et Sorcières à Malbrouck Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2026-05-19 par TROIS FRONTIERES TOURISME