Portes ouvertes et marché paysan Manderen-Ritzing
Portes ouvertes et marché paysan Manderen-Ritzing dimanche 23 août 2026.
Manderen-Ritzing
Portes ouvertes et marché paysan
26 rue principale Manderen-Ritzing Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Spécialisée dans l’élevage, la Ferme Porten ouvrira exceptionnellement ses portes au public le temps d’une journée! L’occasion pour les gourmands de venir déguster des mets locaux.
Une restauration et buvette seront disponibles sur place.Tout public
0 .
26 rue principale Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 85 55 fermeporten@hotmail.com
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English :
Specializing in livestock farming, Ferme Porten will be opening its doors to the public for one day only! An opportunity for gourmets to sample local delicacies.
Catering and refreshments will be available on site.
L’événement Portes ouvertes et marché paysan Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2026-05-18 par TROIS FRONTIERES TOURISME
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