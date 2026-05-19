Journées européennes du patrimoine à Malbrouck Rue du Château Manderen-Ritzing

Manderen-Ritzing

Journées européennes du patrimoine à Malbrouck

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Malbrouck ouvre ses portes! Au programme: exposition des métiers d’art qui ont participé à la restauration du Château (démonstration de tailleurs de pierre, ferronnier d’art, vitriers, maréchal ferrant et charpentier); visites guidées; conférence de Renée Lansival, ingénieure d’études, service régional de l’archéologie Pôle Patrimoines Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est sur les fouilles menées au Château de Malbrouck avant les travaux de restauration; conférence de Michel Goutal, architecte de la restauration du château; concert la légende de Pierre Perrat donné par le choeur d’enfants de la Maîtrise de la cathédrale de Metz, sous la direction de Christophe Bergossi accompagné de la classe de harpe d’Eva Debonne, Sarah Gaudioso au basson et Clément Bruni aux percussions.Tout public

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Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 3 87 35 03 87 malbrouck@moselle.fr

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English :

Château de Malbrouck opens its doors for the European Heritage Days! On the program exhibition of the arts and crafts involved in the restoration of the Château (demonstrations by stonemasons, ironworkers, glaziers, blacksmiths and carpenters); guided tours; lecture by Renée Lansival, research engineer, regional archaeology department Pôle Patrimoines Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est on the excavations carried out at Château de Malbrouck prior to the restoration work; lecture by Michel Goutal, architect responsible for the castle’s restoration; concert la légende de Pierre Perrat by the children’s choir of the Maîtrise de la cathédrale de Metz, conducted by Christophe Bergossi, accompanied by Eva Debonne’s harp class, Sarah Gaudioso on bassoon and Clément Bruni on percussion.

L’événement Journées européennes du patrimoine à Malbrouck Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2026-05-19 par TROIS FRONTIERES TOURISME