Gala de l’École de Musique du Val de Sierck Rue du Château Manderen-Ritzing
Gala de l’École de Musique du Val de Sierck Rue du Château Manderen-Ritzing vendredi 12 juin 2026.
Manderen-Ritzing
Gala de l’École de Musique du Val de Sierck
Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Laissez-vous emporter par une rencontre unique où les écoles de musique de Sierck-les-Bains, Manom, le conservatoire de Thionville et le groupe FLOAD unissent leurs talents. Embarquez pour un voyage sonore des rythmes solaires d’Afrique aux terres d’émeraude irlandaises.Tout public
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Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 3 87 35 03 87 malbrouck@moselle.fr
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English :
Let yourself be carried away by a unique encounter in which the music schools of Sierck-les-Bains and Manom, the Thionville Conservatoire and the group FLOAD combine their talents. Embark on a sonic journey from the solar rhythms of Africa to the emerald lands of Ireland.
L’événement Gala de l’École de Musique du Val de Sierck Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2026-05-19 par TROIS FRONTIERES TOURISME
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