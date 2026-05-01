Fête de la Nature au Château de Malbrouck Rue du Château Manderen-Ritzing
Fête de la Nature au Château de Malbrouck Rue du Château Manderen-Ritzing dimanche 24 mai 2026.
Manderen-Ritzing
Fête de la Nature au Château de Malbrouck
Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Dans le cadre de la Fête de la nature, découvrez la faune et la flore de l’Espace Naturel Remarquable du Château de Malbrouck au travers de différentes animations.
À 10h30 et 14h, promenez-vous pour observer et écouter les oiseaux présents aux alentours. À 11h30 et 15h30, prenez part aux balades de Malbrouck, menées par la maison de la nature de Montenach pour découvrir la faune et la flore locales. Et tout au long de la journée, venez découvrir la course d’orientation sur le parcours permanent d’orientation, l’exposition de photographies sur les cigognes noires et blanches, ateliers manuels, parcours pieds nus…Tout public
5 .
Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 3 87 35 03 87 malbrouck@moselle.fr
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English :
As part of the Fête de la nature, discover the flora and fauna of the Espace Naturel Remarquable du Château de Malbrouck through various activities.
At 10.30am and 2pm, take a stroll to observe and listen to the birds in the area. At 11.30am and 3.30pm, take part in the Malbrouck walks, led by the Montenach nature centre, to discover the local flora and fauna. And throughout the day, enjoy orienteering on the permanent orienteering course, a photo exhibition on black and white storks, handicraft workshops, a barefoot trail…
L’événement Fête de la Nature au Château de Malbrouck Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2026-05-19 par TROIS FRONTIERES TOURISME
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