Festival de musique celtique Rue du Château Manderen-Ritzing

Manderen-Ritzing

Festival de musique celtique

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 18:30:00

fin : 2026-07-04 23:59:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Le département de la Moselle donne rendez-vous aux amateurs de musiques celtiques et d’ambiance festive pour une soirée exceptionnelle. Dans le cadre majestueux du Château de Malbrouck, laissez-vous emporter au son des cornemuses, violons, guitares et flûtes et sur des rythmes endiablés! Au programme: Treebeard Trio, Jahiner, Comrades Irish Band, Saint City Orchestra, Les Vrilles, et Zoé Conway & John McIntyre!Tout public

10 .

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 3 87 35 03 87 malbrouck@moselle.fr

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English :

The Moselle department invites fans of Celtic music and festive ambience to an exceptional evening. In the majestic setting of the Château de Malbrouck, let yourself be swept away by the sound of bagpipes, fiddles, guitars and flutes, to a frenzied rhythm! On the program: Treebeard Trio, Jahiner, Comrades Irish Band, Saint City Orchestra, Les Vrilles, and Zoé Conway & John McIntyre!

L’événement Festival de musique celtique Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2026-05-19 par TROIS FRONTIERES TOURISME