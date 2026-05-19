Festival de musique celtique Rue du Château Manderen-Ritzing
Festival de musique celtique Rue du Château Manderen-Ritzing samedi 4 juillet 2026.
Manderen-Ritzing
Festival de musique celtique
Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 23:59:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05
Le département de la Moselle donne rendez-vous aux amateurs de musiques celtiques et d’ambiance festive pour une soirée exceptionnelle. Dans le cadre majestueux du Château de Malbrouck, laissez-vous emporter au son des cornemuses, violons, guitares et flûtes et sur des rythmes endiablés! Au programme: Treebeard Trio, Jahiner, Comrades Irish Band, Saint City Orchestra, Les Vrilles, et Zoé Conway & John McIntyre!Tout public
10 .
Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 3 87 35 03 87 malbrouck@moselle.fr
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English :
The Moselle department invites fans of Celtic music and festive ambience to an exceptional evening. In the majestic setting of the Château de Malbrouck, let yourself be swept away by the sound of bagpipes, fiddles, guitars and flutes, to a frenzied rhythm! On the program: Treebeard Trio, Jahiner, Comrades Irish Band, Saint City Orchestra, Les Vrilles, and Zoé Conway & John McIntyre!
L’événement Festival de musique celtique Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2026-05-19 par TROIS FRONTIERES TOURISME
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