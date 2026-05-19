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Fête du cinéma à Malbrouck Rue du Château Manderen-Ritzing

Fête du cinéma à Malbrouck Rue du Château Manderen-Ritzing samedi 27 juin 2026.

Lieu : Rue du Château

Adresse : Château de Malbrouck

Ville : 57480 Manderen-Ritzing

Département : Moselle

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 Tarif réduit

Manderen-Ritzing

Fête du cinéma à Malbrouck

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-07-01 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27 2026-07-01

Fort de son exposition saisonnière Méliès: la Magie du Cinéma , le Château de Malbrouck célèbre pendant trois jours le septième art au travers de la Fête du Cinéma! Au programme: des visites guidées de l’exposition, des ateliers jeune public, des ciné-concert sur les films de Georges Méliès, et des spectacles assurés par la compagnie Le Cercle d’Escrime!Tout public
5  .

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 3 87 35 03 87  malbrouck@moselle.fr

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English :

With its seasonal exhibition Méliès: la Magie du Cinéma , the Château de Malbrouck celebrates the seventh art for three days with the Fête du Cinéma! On the program: guided tours of the exhibition, workshops for young audiences, film concerts on the films of Georges Méliès, and performances by the Le Cercle d’Escrime company!

L’événement Fête du cinéma à Malbrouck Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2026-05-19 par TROIS FRONTIERES TOURISME

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