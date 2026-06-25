Un été à Malbrouck Soirée visite et musique Rue du Château Manderen-Ritzing samedi 15 août 2026.

Manderen-Ritzing

Un été à Malbrouck Soirée visite et musique

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15 23:59:00

Date(s) :

2026-08-15

Au Château de Malbrouck, l’été se vit au fil de journées thématiques festives et culturelles! Rendez-vous le 15 aout à 20h pour un visite guidée nocturne de l’exposition Méliès, la Magie du cinéma .

Cette visite exceptionnelle sera suivie à 21h d’un concert du groupe CACHOU, aux sons Pop acidulée-électro, portée par Théo Berger, Pauline Collet et Justin Pleutin.

LHOUGZ leur succédera à 22h pour une seconde représentation: Passionné de musique électronique, principalement d’Afro House, de Pop House et de Tech House, LHOUGZ est un véritable amoureux de la mélodie et de la transition en douceur.Tout public

5 .

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 3 87 35 03 87 malbrouck@moselle.fr

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English :

At Château de Malbrouck, summer is alive with festive and cultural theme days! Join us on August 15 at 8pm for an evening guided tour of the Méliès, la Magie du cinéma exhibition.

This exceptional tour will be followed at 9pm by a concert by the group CACHOU, featuring Théo Berger, Pauline Collet and Justin Pleutin.

LHOUGZ will follow at 10pm for a second performance: passionate about electronic music, mainly Afro House, Pop House and Tech House, LHOUGZ is a true lover of melody and smooth transitions.

L’événement Un été à Malbrouck Soirée visite et musique Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME