Visite guidée du château de Malbrouck, Ruines du château de Mensberg, dit aussi château de Malbrouck, Manderen-Ritzing

Visite guidée du château de Malbrouck 19 et 20 septembre Ruines du château de Mensberg, dit aussi château de Malbrouck Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

– Visite guidée de l’exposition permanente et temporaire.

– Exposition des métiers d’art qui ont participé à la restauration du Château : démonstration de tailleurs de pierre, de ferroniers d’art, de vitriers, de charpentiers.

– Conférence de Renée Lansival, Ingénieure d’études Service régional de l’Archéologie – Pôle Patrimoines Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est – sur les fouilles menées au Château de Malbrouck avant les travaux de restauration.

– Conférence de Michel Goutal, architecte de la restauration du Château.

– ‘La légende de Pierre Perrat’, un concert du choeur d’enfants de la Maîtrise de la cathédrale de Metz, sous la direction de Christophe Bergossi accompagné de la classe de harpe d’Eva Debonne, Sarah Gaudioso au basson et Clément Bruni aux percussions. Durée 25 minutes.

Ruines du château de Mensberg, dit aussi château de Malbrouck Manderen-Ritzing, 57480 Manderen-Ritzing, France Manderen-Ritzing 57480 Manderen Moselle Grand Est https://moselle-culture.fr/site/chateau-de-malbrouck/

Visite guidée de l’exposition permanente et temporaire.

©Département de la Moselle