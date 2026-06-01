Visite guidée Exposition Méliès, la magie du cinéma Rue du Château Manderen-Ritzing

Manderen-Ritzing

Visite guidée Exposition Méliès, la magie du cinéma

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre des journées Un dimanche au château , venez plonger dans l’univers fascinant de Georges Méliès, pionnier du cinéma et magicien des images, avec cette visite guidée exceptionnelle au Château de Malbrouck! Une exposition qui dévoile ses trucages, ses rêves et l’invention d’un art qui continue de nous émerveiller.Tout public

5 .

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 3 87 35 03 87 malbrouck@moselle.fr

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English :

As part of the Un dimanche au château program, come and immerse yourself in the fascinating world of Georges Méliès, pioneer of cinema and magician of images, with this exceptional guided tour of Château de Malbrouck! An exhibition revealing his tricks, his dreams and the invention of an art that continues to amaze us.

L’événement Visite guidée Exposition Méliès, la magie du cinéma Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2026-06-02 par TROIS FRONTIERES TOURISME