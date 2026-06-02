Un été à Malbrouck Journée chevalerie Rue du Château Manderen-Ritzing

Manderen-Ritzing

Un été à Malbrouck Journée chevalerie

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Au Château de Malbrouck, l’été se vit au fil de journées thématiques festives et culturelles! Rendez-vous pour une journée consacrée aux chevaliers et à leurs amis animaux.

En plus d’une visite guidée du château à 10h30, vous pourrez assister à un spectacle équestre Sur les Traces de la Chevalerie par la Cie Xanthos (57) à 11h45, 14h et 16h.

Vous pourrez ainsi découvrir la vie des chevaliers et de leurs chevaux à travers des récits riches en histoire destriers de guerre, roncins des champs et coursiers des tournois. Apprenez comment ces compagnons fidèles ont marqué l’époque médiévale et découvrez les traditions chevaleresques grâce à des démonstrations d’adresse et de dressage.

Un spectacle éducatif et interactif qui mêle savoir et divertissement, idéal pour éveiller la curiosité des petits comme des grands!

En continu tout au long de la journée, vous pourrez également échanger avec des fauconniers et assister à des démonstrations de rapaces en vol et en déambulation avec Hiboux, Chouettes et Harris Hawk par Display Team (54).Tout public

5 .

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 3 87 35 03 87 malbrouck@moselle.fr

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English :

At Château de Malbrouck, summer is all about festive and cultural theme days! Join us for a day dedicated to knights and their animal friends.

In addition to a guided tour of the château at 10:30 a.m., you can enjoy an equestrian show Sur les Traces de la Chevalerie by Cie Xanthos (57) at 11:45 a.m., 2 p.m. and 4 p.m..

Discover the lives of knights and their horses through stories rich in history: warhorses, field broncs and tournament steeds. Learn how these faithful companions left their mark on medieval times, and discover the traditions of chivalry through demonstrations of skill and dressage.

An educational and interactive show that combines knowledge and entertainment, ideal for arousing the curiosity of young and old alike!

Continuously throughout the day, you’ll also be able to chat with falconers and watch demonstrations of birds of prey in flight and on the move with Hiboux, Chouettes and Harris Hawk by Display Team (54).

L’événement Un été à Malbrouck Journée chevalerie Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2026-06-02 par TROIS FRONTIERES TOURISME