Un été à Malbrouck Après-midi Un Château polymorphe Rue du Château Manderen-Ritzing

Manderen-Ritzing

Un été à Malbrouck Après-midi Un Château polymorphe

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Au Château de Malbrouck, l’été se vit au fil de journées thématiques festives et culturelles! Le temps d’un après-midi, venez apprendre à voir le Château sous un nouvel angle.

Débutez l’après-midi à 14 heures avec la visite thématique Le château de Malbrouck un château polymorphe : établi sur un lieu stratégique, le château présente la particularité, dès son origine, d’être à la fois une résidence et un château-fort conçu et équipé pour résister aux assauts. Une architecture novatrice en son temps. Partons sur les traces de cette histoire vieille de six siècles pour regarder le château autrement.

L’après-midi se poursuivra à 15 heures avec le spectacle The Horsemen par la Compagnieie Les Goulus (93), allianf performance, burlesque et visuel. Trois fameux écuyers français vont exécuter une démonstration de dressage, en vue des prochains jeux olympiques. Malgré quelques ratés, ils gardent imperturbablement la French attitude . Les Horsemen représentent l’image caricaturale des français vu par les étrangers arrogants, sûrs d’eux- mêmes, limite désagréables.Tout public

5 .

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 3 87 35 03 87 malbrouck@moselle.fr

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English :

At Château de Malbrouck, summer is all about festive and cultural theme days! Spend an afternoon learning to see the Château from a new angle.

Start the afternoon at 2 p.m. with the themed tour Château de Malbrouck: a polymorphous castle : established in a strategic location, the castle has had the particularity, from the outset, of being both a residence and a fortified castle designed and equipped to resist assault. Innovative architecture for its time. Let’s follow in the footsteps of this six-century-old story and take a different look at the château.

The afternoon continues at 3 p.m. with a show entitled The Horsemen by Compagnieie Les Goulus (93), combining performance, burlesque and visuals. Three famous French horsemen perform a dressage demonstration in preparation for the forthcoming Olympic Games. Despite a few misfires, they are unflappable with their French attitude . The Horsemen represent the caricature of the French as seen by foreigners: arrogant, self-confident, borderline unpleasant.

L’événement Un été à Malbrouck Après-midi Un Château polymorphe Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2026-06-02 par TROIS FRONTIERES TOURISME