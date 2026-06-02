Un été à Malbrouck Journée médiévale Rue du Château Manderen-Ritzing

Manderen-Ritzing

Un été à Malbrouck Journée médiévale

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Au Château de Malbrouck, l’été se vit au fil de journées thématiques festives et culturelles! Rendez-vous pour une journée pittoresque consacrée au Moyen-Âge..

À 11h, 11h30 et 15h, venez assister au spectacle Les Combattants par la Compagnie Loothari regnum. Reprenant les codes et règles des tournois à pied, en opposition à la joute à cheval, le béhourd est un sport de combat où deux équipes de cinq combattants en armures s’affrontent dans le but de faire chuter l’équipe adverse.

Équipée d’une grande tente médiévale, la compagnie offre un véritable espace de découverte autur du béhourd avec des démonstrations de combat en armure, des initiations en soft béhourd, des ateliers ludiques pour les enfants, ainsi que des déambulations en armure au cœur de l’évènement.

À 11h30, 14h et 16h, retrouvez la Compagnie Eutrapélia pour pour le spectacle jeune public Fabliau vous conterai : d’authentiques fabliaux médiévaux racontés de façon vivante et burlesque. Chevaliers poltrons, épouses manipulatrices, paysans astucieux, jongleurs médiocres, vilains acariâtres ou diable trompé, Sibylle et le Goupil endossent différents rôles au gré des histoires qu’ils narrent, se moquant aussi bien des travers de la noblesse que des défauts des vilains, même si la morale est toujours sauve à la fin, ou presque…Tout public

5 .

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 3 87 35 03 87 malbrouck@moselle.fr

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English :

At Château de Malbrouck, summer is all about festive and cultural theme days! Join us for a picturesque day dedicated to the Middle Ages…

At 11:00, 11:30 and 15:00, come and see the show Les Combattants by the Compagnie Loothari regnum. Based on the codes and rules of tournaments on foot, as opposed to jousting on horseback, béhourd is a combat sport in which two teams of five armored fighters compete to bring down the opposing team.

Equipped with a large medieval tent, the company offers a genuine space for discovering behourd, with armor combat demonstrations, soft behourd initiations, fun workshops for children, and armor walkabouts at the heart of the event.

At 11:30 am, 2 pm and 4 pm, join Compagnie Eutrapélia for a show for young audiences entitled Fabliau vous conterai : authentic medieval fabliaux told in a lively, burlesque style. Cowardly knights, manipulative wives, cunning peasants, mediocre jugglers, cantankerous villains or deceived devils, Sibylle and Goupil take on different roles as the stories unfold, poking fun at the failings of nobility and villains alike, even if the moral is always saved in the end, or almost…

L’événement Un été à Malbrouck Journée médiévale Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2026-06-02 par TROIS FRONTIERES TOURISME