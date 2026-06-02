Un été à Malbrouck Journée mondiale de la jeunesse Rue du Château Manderen-Ritzing

Manderen-Ritzing

Un été à Malbrouck Journée mondiale de la jeunesse

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Au Château de Malbrouck, l’été se vit au fil de journées thématiques festives et culturelles! À l’occasion de la Journée mondiale de la jeunesse, rendez-vous pour une journée dédiée aux jeunes publics.

Après la visite guidée du château pour enfants et adolescents prévue à 11 heures, vous pourrez découvrir à 15 heures le spectacle la Tente d’Edgar par la Cie la Trappe à ressorts (67): Dandy du bitume, illusionniste du quotidien, mécano des zygomatiques, Edgar vous invite dans son entre-sort et vous extorque un moment d’attention contre un détour de magie dans son manège burlesque! D’envolées mystiques en réparties caustiques, il fait danser les cartes à coup de fouet, vous tire les pièces du nez pour vous les revendre en tranche d’impossible. Avec son personnage loufoque, pas franchement délicat mais véritablement attachant, Stéphane Amos mêle jeu d’acteur et improvisation burlesque à travers une magie théâtralisée.

Dans le cadre de l’exposition Méliès: la magie du cinéma , des animations jeune public seront aussi assurées en continu, avec des quizz pour tout savoir sur le cinéma et des ateliers manuels sur le thème du cinéma.Enfants

5 .

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 3 87 35 03 87 malbrouck@moselle.fr

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English :

At Château de Malbrouck, summer is all about festive and cultural theme days! To mark World Youth Day, join us for a day dedicated to young audiences.

After a guided tour of the château for children and teenagers at 11 a.m., at 3 p.m. you’ll be treated to La Tente d’Edgar by Cie la Trappe à ressorts (67): Dandy of the asphalt, illusionist of the everyday, mechanic of the zygomatic, Edgar invites you into his entre-sort and extorts a moment of attention from you in exchange for a detour of magic in his burlesque merry-go-round! From mystical flights of fancy to caustic repartee, he makes the cards dance with his whip, pulling coins out of your nose to sell them back to you in slices of the impossible. Stéphane Amos?s zany character is not exactly delicate, but he?s genuinely endearing. His theatrical magic blends acting and burlesque improvisation.

As part of the Méliès: la magie du cinéma (Méliès: the magic of cinema) exhibition, there will also be ongoing activities for young audiences, including quizzes to find out all there is to know about cinema, and film-themed manual workshops.

L’événement Un été à Malbrouck Journée mondiale de la jeunesse Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2026-06-02 par TROIS FRONTIERES TOURISME