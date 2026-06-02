Un été à Malbrouck Journée arts du cirque Rue du Château Manderen-Ritzing
Un été à Malbrouck Journée arts du cirque Rue du Château Manderen-Ritzing dimanche 19 juillet 2026.
Manderen-Ritzing
Un été à Malbrouck Journée arts du cirque
Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Au Château de Malbrouck, l’été se vit au fil de journées thématiques festives et culturelles! Rendez-vous le 19 juillet pour des ateliers consacrés aux arts du cirque.
De 14h à 16h, vous pourrez prendre part à des ateliers d’initiation aux arts du cirque par Cirkéole, école de cirque de référence implantée à Metz; l’après-midi se poursuivra avec Soie en silence , un spectacle de tissu aérien et d’acrobaties assuré par les danseurs professionnels Silvana SANCHIRICO et Antonio ARBUÉS.Tout public
5 .
Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 3 87 35 03 87 malbrouck@moselle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At Château de Malbrouck, summer is alive with festive and cultural theme days! Join us on July 19 for workshops on the circus arts.
From 2 to 4 p.m., you can take part in introductory circus arts workshops run by Cirkéole, a leading circus school based in Metz; the afternoon continues with Silk in Silence , an aerial fabric and acrobatics show performed by professional dancers Silvana SANCHIRICO and Antonio ARBUÉS.
L’événement Un été à Malbrouck Journée arts du cirque Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2026-06-02 par TROIS FRONTIERES TOURISME
À voir aussi à Manderen-Ritzing (Moselle)
- Visite guidée Exposition Méliès, la magie du cinéma Rue du Château Manderen-Ritzing 7 juin 2026
- Gala de l’École de Musique du Val de Sierck Rue du Château Manderen-Ritzing 12 juin 2026
- Fête du cinéma à Malbrouck Rue du Château Manderen-Ritzing 27 juin 2026
- Festival de musique celtique Rue du Château Manderen-Ritzing 4 juillet 2026
- Un été à Malbrouck Journée chevalerie Rue du Château Manderen-Ritzing 12 juillet 2026