Un été à Malbrouck Journée arts du cirque Rue du Château Manderen-Ritzing

Manderen-Ritzing

Un été à Malbrouck Journée arts du cirque

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Au Château de Malbrouck, l’été se vit au fil de journées thématiques festives et culturelles! Rendez-vous le 19 juillet pour des ateliers consacrés aux arts du cirque.

De 14h à 16h, vous pourrez prendre part à des ateliers d’initiation aux arts du cirque par Cirkéole, école de cirque de référence implantée à Metz; l’après-midi se poursuivra avec Soie en silence , un spectacle de tissu aérien et d’acrobaties assuré par les danseurs professionnels Silvana SANCHIRICO et Antonio ARBUÉS.Tout public

5 .

Rue du Château Château de Malbrouck Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 3 87 35 03 87 malbrouck@moselle.fr

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English :

At Château de Malbrouck, summer is alive with festive and cultural theme days! Join us on July 19 for workshops on the circus arts.

From 2 to 4 p.m., you can take part in introductory circus arts workshops run by Cirkéole, a leading circus school based in Metz; the afternoon continues with Silk in Silence , an aerial fabric and acrobatics show performed by professional dancers Silvana SANCHIRICO and Antonio ARBUÉS.

L’événement Un été à Malbrouck Journée arts du cirque Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2026-06-02 par TROIS FRONTIERES TOURISME