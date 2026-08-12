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AGENDA · Dieulefit

Festival Bien-être Breathwork Les Sources de Dieulefit Dieulefit

mercredi 12 août 2026 · Les Sources de Dieulefit · Dieulefit

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Les Sources de Dieulefit
Adresse
1 Rue des Ecoles
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif
25 25 25 8 personnes maximum

Dieulefit

Festival Bien-être Breathwork

Les Sources de Dieulefit 1 Rue des Ecoles Dieulefit Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

8 personnes maximum

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:30:00
fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Breathwork avec Touré, 8 personnes maximum, 25€ par personne
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Les Sources de Dieulefit 1 Rue des Ecoles Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 22 86 45  bienetre26@wanadoo.fr

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English :

Breathwork with Tour%E9, maximum 8 people, 25? per person

L’événement Festival Bien-être Breathwork Dieulefit a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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